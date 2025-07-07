Пожилой мужчина извлечен из воды на Хоф а-Шакет в Хайфе, идет реанимация
время публикации: 07 июля 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 14:29
Мужчину в возрасте около 70 лет извлекли из моря на пляже Хоф а-Шакет в Хайфе, он в критическом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики начали реанимационные мероприятия, и параллельно с реанимацией эвакуируют пострадавшего в больницу РАМБАМ.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2025