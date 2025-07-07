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Израиль

Пожилой мужчина извлечен из воды на Хоф а-Шакет в Хайфе, идет реанимация

Мада
Хайфа
Средиземное море
время публикации: 07 июля 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 14:29
Пожилой мужчина извлечен из воды на Хоф а-Шакет в Хайфе, идет реанимация
Chaim Goldberg/Flash90

Мужчину в возрасте около 70 лет извлекли из моря на пляже Хоф а-Шакет в Хайфе, он в критическом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики начали реанимационные мероприятия, и параллельно с реанимацией эвакуируют пострадавшего в больницу РАМБАМ.

Израиль
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