Пожилой мужчина извлечен из воды на Хоф а-Шакет в Хайфе, идет реанимация

Мужчину в возрасте около 70 лет извлекли из моря на пляже Хоф а-Шакет в Хайфе, он в критическом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики начали реанимационные мероприятия, и параллельно с реанимацией эвакуируют пострадавшего в больницу РАМБАМ.