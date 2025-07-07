27-летний житель Тель-Авива подозревается в выполнении заданий иранской разведки

Сотрудники полицейского отдела по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью при участии Общей службы безопасности ШАБАК завершили расследование очередного дела о шпионаже на Иран: 27-летний житель Тель-Авива по заданию иранской разведки снимал дома общественных деятелей и военные базы, а также рисовал граффити.

По сообщению полиции, подозреваемый находился в контакте с иранскими агентами в течение нескольких месяцев, за свои действия он получил тысячи долларов в виртуальных валютах. 22 июня в доме подозреваемого в Тель-Авиве был проведен обыск, в ходе которого были изъяты компьютеры и различные цифровые носители.

Арест подозреваемого несколько раз продлевался мировым судом Тель-Авива, в ближайшие дни против него будет подано обвинительное заключение.