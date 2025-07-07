ЦАХАЛ: к падению минометного снаряда в кибуце Нирим привел "человеческий фактор"

Армия сообщила, что ВВС ЦАХАЛа провел предварительное расследование инцидента с падением минометного снаряда в кибуце Нирим вечером 6 июля.

В ходе расследования было установлено, что снаряд не был перехвачен системой ПВО из-за человеческого фактора.

"Сделаны необходимые выводы и приняты меры по их реализации", – говорится в сообщении.