ЦАХАЛ: к падению минометного снаряда в кибуце Нирим привел "человеческий фактор"
время публикации: 07 июля 2025 г., 00:00 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 00:00
Армия сообщила, что ВВС ЦАХАЛа провел предварительное расследование инцидента с падением минометного снаряда в кибуце Нирим вечером 6 июля.
В ходе расследования было установлено, что снаряд не был перехвачен системой ПВО из-за человеческого фактора.
"Сделаны необходимые выводы и приняты меры по их реализации", – говорится в сообщении.
Ссылки по теме