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Израиль

ЦАХАЛ: к падению минометного снаряда в кибуце Нирим привел "человеческий фактор"

ХАМАС
ЦАХАЛ
Газа
время публикации: 07 июля 2025 г., 00:00 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 00:00
ЦАХАЛ: к падению минометного снаряда в кибуце Нирим привел "человеческий фактор"
Noam Revkin Fenton/Flash90

Армия сообщила, что ВВС ЦАХАЛа провел предварительное расследование инцидента с падением минометного снаряда в кибуце Нирим вечером 6 июля.

В ходе расследования было установлено, что снаряд не был перехвачен системой ПВО из-за человеческого фактора.

"Сделаны необходимые выводы и приняты меры по их реализации", – говорится в сообщении.

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