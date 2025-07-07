x
07 июля 2025
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2025
|
07 июля 2025
|
последняя новость: 10:27
07 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа на юге Сирии: задержаны террористы, действовавшие под управлением Ирана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
КСИР
Террористы
время публикации: 07 июля 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 10:00
Операция ЦАХАЛа на юге Сирии: задержаны террористы, действовавшие под управлением Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе допросов боевиков, задержанных бойцами 210-й дивизии в ходе специальной операции на юге Сирии, было установлено, что террористы действовали по приказам и под управлением иранских сил "Кудс" – подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, отвечающего за операции за пределами территории Ирана.

Боевики допрашиваются следователями 504-го подразделения военной разведки. Отмечается, что речь идет уже о второй за неделю целевой ночной операции ЦАХАЛа на территории Сирии: была задержана группировка, действующая в районе Тель-Кудна.

Несколько дней назад, также на юге Сирии, были задержаны несколько дней назад бойцами 474-й бригады "Голан" под командованием 210-й дивизии и в сотрудничестве с полевыми разведчиками 504-го подразделения.

Силы 210-й дивизии продолжают действия в районе приграничных территорий Сирии. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские войска продолжают действовать и предотвращать закрепление любых террористических элементов в Сирии, чтобы обеспечить защиту жителей Голанских высот и всего Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

ЦАХАЛ ликвидировал террориста Касема Салаха аль-Хусейни, связанного с иранским подразделением "Кудс"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 июля 2025

Источники: спецназ ЦАХАЛа провел операцию между границей Ливана и Дамаском
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2025

ЦАХАЛ задержал в Сирии нескольких боевиков из Ирана. Оперативные фото и видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

Глава Генштаба Эяль Замир в Сирии: "Мы удерживаем ключевые позиции и продолжим действовать"