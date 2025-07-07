Операция ЦАХАЛа на юге Сирии: задержаны террористы, действовавшие под управлением Ирана

В ходе допросов боевиков, задержанных бойцами 210-й дивизии в ходе специальной операции на юге Сирии, было установлено, что террористы действовали по приказам и под управлением иранских сил "Кудс" – подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, отвечающего за операции за пределами территории Ирана.

Боевики допрашиваются следователями 504-го подразделения военной разведки. Отмечается, что речь идет уже о второй за неделю целевой ночной операции ЦАХАЛа на территории Сирии: была задержана группировка, действующая в районе Тель-Кудна.

Несколько дней назад, также на юге Сирии, были задержаны несколько дней назад бойцами 474-й бригады "Голан" под командованием 210-й дивизии и в сотрудничестве с полевыми разведчиками 504-го подразделения.

Силы 210-й дивизии продолжают действия в районе приграничных территорий Сирии. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские войска продолжают действовать и предотвращать закрепление любых террористических элементов в Сирии, чтобы обеспечить защиту жителей Голанских высот и всего Израиля.