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Израиль

"Я немного подралась с Юджином": гражданка Молдовы обвиняется в убийстве

Убийства
Расследование
Прокуратура
Суд
время публикации: 07 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 11:29
"Я немного подралась с Юджином": гражданка Молдовы обвиняется в убийстве
Пресс-служба МАДА

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против иностранной работницы из Молдовы 45-летней Евгении Будяну, которая обвиняется в убийстве своего сожителя 33-летнего Евгения Мирки, также иностранного работника из Молдовы.

Преступление было совершено в квартире в Тель-Авиве, в которой они вместе жили и вели совместное хозяйство, 7 июня текущего года. По данным обвинительного заключения, пара поссорилась, и во время ссоры обвиняемая ударила своего сожителя ножом в правую часть живота.

В этот момент в их квартире находился также их общий знакомый, который спал на кровати в комнате. Через какое-то время Будяну разбудила этого знакомого, сообщив ему: "Я немного подралась с Юджином и порезала его". Знакомый поднялся с кровати, увидел раненого Евгения Мирку, который находился в сознании. Испугавшись, знакомый попросил не вмешивать его в эту ситуацию и вызвать скорую помощь, после чего покинул квартиру.

Евгения Будяну тем временем убрала в квартире, вытерев кровь тряпками и полотенцами. Она не стала вызывать скорую помощь и другие спасательные службы, и вскоре после полуночи покинула квартиру, оставив пострадавшего лежавшим на полу. Затем она позвонила общему знакомому и сообщила, что Мирка умер.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" прибыла на место происшествия 8 июня примерно в 01:30, они обнаружили Евгения Мирку уже без признаков жизни и констатировали его смерть. Евгения Будяну вскоре была арестована.

Ей вменяется убийство с особой жестокостью, прокуратура просит оставить ее под стражей до завершения судебных разбирательств.

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