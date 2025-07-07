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Израиль

"Черный флаг". Министр обороны Израиля объявил название операции против хуситов

Хуситы
ЦАХАЛ
Исраэль Кац
время публикации: 07 июля 2025 г., 00:32 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 00:32
"Черный флаг". Министр обороны Израиля объявил название операции против хуситов
блог Исраэля Каца в соцсети Х

Министр обороны Исраэль Кац в своем блоге в соцсети Х объявил название операции против хуситов, которая началась в ночь на 7 июля. Этот пост появился после того, как арабские СМИ сообщили о взрывах в йеменском порту Ходейда.

"В рамках операции "Черный флаг" ЦАХАЛ со всей мощью наносит удары по целям террористического режима хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф, по электростанции Рас-Хатиб и судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и использующемуся для нападений в Красном море", – написал Кац.

Министр обороны также напомнил: "Я предупреждал, что Йемен ждет та же участь, что и Тегеран. Каждый, кто попытается навредить Израилю, получит ответный удар, кто поднимет руку на Израиль, лишится руки".

Израиль
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