В нескольких районах Сдерота возникли перебои с энергоснабжением
время публикации: 07 июля 2025 г., 23:28 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 23:28
В нескольких районах Сдерота произошло отключение электричества. Мэрия сообщила, что причиной этого стала неполадка на линии в районе кибуца Нир-Ам.
Из "Хеврат Хашмаль" передали, что техники компании работают над устранением неисправности. Ожидается, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение трех часов.
При этом в мэрии отмечают, что многие жители города обеспокоены звуками взрывов и выстрелов, и поясняют, что это является результатом действий ЦАХАЛа в секторе Газы. В Сдероте не было никаких чрезвычайных происшествий, и отключение электричества не связано со звуками, доносящимися из Газы.
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