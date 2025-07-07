В нескольких районах Сдерота возникли перебои с энергоснабжением

В нескольких районах Сдерота произошло отключение электричества. Мэрия сообщила, что причиной этого стала неполадка на линии в районе кибуца Нир-Ам.

Из "Хеврат Хашмаль" передали, что техники компании работают над устранением неисправности. Ожидается, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение трех часов.

При этом в мэрии отмечают, что многие жители города обеспокоены звуками взрывов и выстрелов, и поясняют, что это является результатом действий ЦАХАЛа в секторе Газы. В Сдероте не было никаких чрезвычайных происшествий, и отключение электричества не связано со звуками, доносящимися из Газы.