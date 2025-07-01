"Хеврат Хашмаль" вернет потребителям два миллиона за незаконное взимание 91 агоры

В соответствии с юридическим соглашением по представительскому иску Электрическая компания "Хеврат Хашмаль" вернет около двух миллионов шекелей примерно полутора миллионам потребителей за неправомерно снятую с них плату за уведомление перед отключением электроснабжения.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, податель иска Сергей Малюхин обратил внимание, что Электрическая компания не сократила его счет на 91 агору.

Дело в том, что согласно вступившему в силу в феврале 2021 года решению суда, потребители, получающие уведомления по электронной почте вместо обычной почты имеют право на автоматическое зачисление 91 агоры, отражающей экономию на почтовых расходах.

Однако "Хеврат Хашмаль" в течение двух лет игнорировала это распоряжение, продолжая снимать с клиентов оплату за уведомление в полном размере. Адвокат Шай Дери, подавший представительский иск, прокомментировал: "Это не вопрос суммы, это вопрос принципа".