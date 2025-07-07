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Израиль

Операция "Черный флаг". Самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 07 июля 2025 г., 01:00 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 01:08
Операция "Черный флаг". Самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по портам хуситов в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

В ночь на 7 июля ЦАХАЛ начал операцию против хуситов в Йемене, получившую название "Черный флаг". Целями авиаударов стали объекты террористической инфраструктуры в трех портах на западе Йемена: Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда.

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что атака была осуществлена в ответ на повторяющиеся нападения террористического режима "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью баллистических ракет и беспилотников на Израиль, его граждан и гражданскую инфраструктуру.

Порты Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, по которым были нанесены удары, используются хуситами для террористических атак на Израиль и его союзников, также для нападений на торговые суда в районе, через который проходят глобальные торговые маршруты.

Одной из целей атаки в порту Рас-Иса стало торговое судно Galaxy Leader, захваченное хуситами около двух лет назад. На судне хуситами была установлена новая радарная система, которая использовалась для отслеживания передвижения судов в международном морском пространстве.

Электростанция Рас-Хатиб, также ставшая целью авиударов, использовалась хуситами для военных целей, и была примером циничного использования террористами гражданской инфраструктуры.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: хуситы являются главным прокси Ирана, получая от него финансирование, вооружения и боевые средства для проведения своих операций.

Отметим, что название операции было объявлено министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. В своем блоге в соцсети Х он написал: "В рамках операции "Черный флаг" ЦАХАЛ со всей мощью наносит удары по целям террористического режима хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф, по электростанции Рас-Хатиб и судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и использующемуся для нападений в Красном море".

В пресс-релизе ЦАХАЛа название операции не упоминается.

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