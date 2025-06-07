В Нагарии убита 67-летняя женщина, подозреваемый - ее сын

В Нагарии скончалась 67-летняя женщина, получившая крайне тяжелые ранения в результате нападения с ножом. По предварительным данным, убийство совершил ее сын.

В Кирьят-Хаиме получил тяжелые ножевые ранения мужчина 28 лет. Три человека получили ранения средней степени тяжести, еще один пострадавший ранен легко. Пострадавшие доставлены в хайфскую больницу РАМБАМ.