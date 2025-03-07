Политики против силовиков, Левин против Баарав-Миары. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В минувший понедельник в Кнессете имела место одна из самых отвратительных в истории израильского парламента сцен: охранники преградили путь на гостевую трибуну группе родственников похищенных и погибших израильтян. Завязалась потасовка, свидетелем которой была вся страна. Позднее людей на трибуну пропустили, однако тяжелое впечатление от этой сцены осталось. Изначально в Кнессете объясняли решение закрыть доступ тем, что места на трибуне были ограничены. Позднее депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") сказал мне в эфире "Кан РЭКА", что доступ был ограничен из-за опасений перед "провокациями со стороны гостей". Провокации или то, что на них было очень похоже, действительно имели место: в ходе выступления премьер-министра находившиеся на трибуне люди демонстративно повернулись к выступавшему спиной.

Эти сцены являются очень выразительным отражением общественной и политической атмосферы в последнюю неделю. Прекращение огня в Газе продолжается, интенсивных переговоров нет или они проходят за кулисами, и все внимание переключилось на противостояние внутреннее. Нетаниягу против главы ШАБАКа, оппозиция против коалиции, а Ярив Левин – вновь – против юридического советника правительства.

Правительство против силовиков: кто в доме хозяин

Публикация Общей службой безопасности (ШАБАК) результатов расследования событий 7 октября 2023 года стали новым импульсом противостояния между премьер-министром и его окружением с одной стороны и канцелярией главы ШАБАКа с другой. Отношения между Биньямином Нетаниягу и Роненом Баром уже давно не отличаются теплотой, однако до недавнего времени оставались в рамках профессиональной корректности. Два события резко ухудшили атмосферу – решение премьер-министра вывести главу ШАБАКа из состава рабочей группы на переговорах с ХАМАСом и участие ШАБАКа в расследовании подозрений в отношении сотрудников канцелярии премьер-министра в связи с "катарским делом".

Выводы расследований, во всяком случае, та небольшая их часть, которая опубликована, подлили масла в огонь. В спецслужбе не ограничились упоминанием своих грехов, направив обвинительный перст в сторону правительства. В отличие от армейских расследований, которые сами по себе вызывали немало критики, в ШАБАКе почти не таясь шагнули в политическую зону. Шабакники припомнили правительству все: и многолетнюю политику сдержанности в отношение ХАМАСа, и ситуацию на Храмовой горе, и даже раскол в израильском обществе. Выводы расследования ШАБАКа вышли далеко за рамки внутриведомственных проверок.

Еще одно отличие ШАБАКа от армии заключается в том, что Ронен Бар в отличие от Герци а-Леви не подает никаких признаков намерения уйти в отставку. Напротив, судя по публикациям журналиста Амита Сегаля, на этой неделе глава ШАБАКа заявил, что покинет свой пост только после того, как в Израиль будет возвращен последний заложник, а также создана государственная следственная комиссия. Иными словами, Бар дал понять, что намерен оставаться в должности еще очень долго. Более того, глава ШАБАКа сказал, что, когда уйдет в отставку передаст руководство ШАБАКом одному из двух своих заместителей. При этом в политическом руководстве явно наметили на должность преемника Бара совсем другого человека. М., бывший замглавы спецслужбы, который сегодня принимает участие в переговорах с ХАМАСом. Стоит напомнить, что ШАБАК находится в прямом ведении премьер-министра, и именно глава правительства рекомендует кандидата на пост главы. Утверждает кандидата правительство.

На данном этапе Нетаниягу не предпринимает активных действий в отношении главы ШАБАКа. Увольнение такой фигуры как Ронен Бар – задача далеко не тривиальная, особенно учитывая возможность возобновления военных действий. В то же время трудно представить, что Бар и Нетаниягу на протяжении долгого времени смогут работать вместе.

Одновременно на уходящей неделе завершился процесс смены начальника генерального штаба ЦАХАЛа. Эяль Замир сменил Герци А-Леви. Церемонии были скромными, однако и там не обошлось без политики. В своем выступлении Замир коснулся вопроса о призыве ультраортодоксов, заявив, что бремя защиты родины должно распределяться между всеми. Новый начальник генерального штаба будто бы хотел опровергнуть утверждения, согласно которым его назначили на эту должность для того, чтобы он позволил утвердить закон, освобождающий ультраортодоксов от службы. А Герци А-Леви коснулся весьма болезненного вопроса – о создании государственной следственной комиссии. По его словам, такая комиссия нужна для того, чтобы исправить то, что необходимо, а не для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять. Судя по тому, насколько однозначно высказывался за два дня до этого премьер-министр Нетаниягу против создания такой комиссии, призыв Герци А-Леви скорее всего останется не услышанным.

Ярив Левин и Гали Баарав-Миара: старые войны в новом мире

Решение министра юстиции Ярива Левина начать процесс увольнения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары стало неожиданным, в первую очередь, с точки зрения выбора момента. Ни у кого нет и не было сомнений в том, что правительство хочет уволить Баарав-Миару. Более того, мало у кого есть сомнения в том, что формальных оснований для этого больше, чем достаточно. В 2000 году правительство, которое тогда возглавлял Эхуд Барак, утвердило рекомендации комиссии Шамгара о порядке назначения, а соответственно и увольнения юридического советника правительства. Первым параграфом там значатся "длительные и кардинальные разногласия, создающие ситуацию, препятствующую эффективному сотрудничеству".

Вряд ли можно представить ситуацию, которая больше подходит под это определение.

Но дело не в формальных основаниях. Решение Ярива Левина начать процесс увольнения Гали Баарав-Миары было принято в самый странный момент. Совсем недавно был принят закон об изменении порядка назначения главы Управления по рассмотрению жалоб на судей. Обсуждение проекта Левина-Саара по изменению состава комиссии по назначению судей находится в самом разгаре. И, что не менее важно, опросы общественного мнения стали гораздо более приятны для глаз лидеров нынешней коалиции.

По опросам общественного мнения, опубликованным в течение этой недели, коалиция набирает 54-55 мандатов, а у оппозиции нет реальных шансов сформировать коалицию без арабских партий. (Тут стоит отметить, что главный на данный момент конкурент нынешнего правительства Нафтали Беннет заявил в ходе визита на этой неделе в США, что в правительстве, которое он сформирует, не будет арабских партий.)

На данный момент Нетаниягу вновь опережает всех своих конкурентов, за исключением Беннета, в том, что касается соответствия должности премьер-министра. И все это ставится под угрозу фантазией об отстранении Гали Баарав-Миары от должности. Фантазией – потому что решения и даже голосования на заседании правительства для осуществления такого шага недостаточно. Необходимо сформировать специальную комиссию, которая заслушает доводы в пользу увольнения, а затем и саму Баарав-Миару. Несмотря на то, что комиссию эту будет возглавлять бывший председатель Верховного суда Ашер Грунис, который возражал против назначения Баарав-Миары на должность юрсоветника, совершенно не очевидно, что теперь он поддержит идею о ее увольнении. Но если даже комиссия утвердит просьбу правительства, совершенно не очевидно, что БАГАЦ ее утвердит. От деклараций до увольнения путь далек, а цена по дороге будет заплачена очень высокая.

Есть три версии того, почему Левин решил сделать выпад именно сейчас. Первая версия – все тот же панический, иррациональный страх перед ультраортодоксами. Утром 5 марта стало известно, что Баарав-Миара направила письмо министру обороны с требованием выполнить решение БАГАЦа и начать интенсивный призыв уклонистов. Днем в канцелярии Нетаниягу в Кнессете долго совещались премьер-министр, министр юстиции, министр иностранных дел и спецпредставитель Нетаниягу по особым поручениям – он же глава ШАС Арье Дери. Через несколько часов после этого совещания стало известно о шаге Левина. На фоне голосов в коалиции, согласно которым закон о призыве не продвигается, не исключено, что речь идет о попытке продемонстрировать ультраортодоксам активное желание изменить ситуацию.

Вторая версия – Левин поддался давлению внутри "Ликуда". Накануне корреспондент телеканала "Кан 11" Михаэль Шемеш опубликовал сообщение, согласно которому министр юстиции планировал начать процесс увольнения юрсоветника только после утверждения проекта Левина-Саара, однако приближенные Нетаниягу настояли на том, чтобы этот шаг был сделан уже сейчас. Так это или нет – неизвестно, однако очевидно, что он пользуется широкой поддержкой в правых кругах.

Результаты опроса общественного мнения, опубликованные накануне телеканалом "Кешет", говорят о том, что 75% избирателей нынешней коалиции поддерживают увольнение Баарав-Миары. Кстати, в целом этот шаг поддержали 42%, а против высказался 41%. Такая поддержка могла пробудить аппетит в коалиции.

И третья версия – самостоятельная инициатива Левина, которую он готовил давно и выбрал по только ему ведомой причине момент для ее продвижения. Левин вновь вышел на тропу войны, однако не исключено, что на сей раз общественное мнение настроено иначе, чем два года назад, когда миру была явлена юридическая реформа во всем ее многообразии. Во всяком случае, бурных демонстраций за выступлением Левина пока не последовало.

И нельзя не обратить внимание на позицию министра иностранных дел Гидеона Саара. Того самого Саара, который был главным инициатором назначения Баарав-Миары на должность юридического советника. Накануне он поддержал шаг Ярива Левина, заявив, что юрсоветник не оставила министру юстиции выбора. Возможно он прав, но есть те, кто утверждают, что страстное желание Саара вернуться в "Ликуд" не оставляет ему иного выбора, кроме как поддерживать действия Левина.

Политический март: от сделки до бюджета

Наступил март – месяц, когда должна определиться судьба коалиции, и, как неоднократно говорилось, зависит она от трех неизвестных.

Первое – сделка с ХАМАСом. Прекращение огня продолжается, и никто действительно не знает, что происходит далеко за кулисами переговоров, которые, судя по всему, идут все время. Когда США ведут сепаратные переговоры с ХАМАСом, и одновременно Трамп грозит террористам смертью, если они не отпустят всех заложников, произойти действительно может все, что угодно. Но стоит обратить внимание на высказывание, сделанное на этой неделе министром стратегического планирования Роном Дермером. "Мы растопчем ХАМАС, но сначала вызволим заложников", – сказал он.

Эта тактика, судя по всему, приемлема для партии "Ционут Датит". На этой неделе ее лидер Бецалель Смотрич отправился в США для первой встречи со своим новым американским коллегой. Судя по всему, последнее, что Смотрич сейчас планирует – это коалиционный кризис, тем более, что кабинет принял решение прекратить передачу гуманитарной помощи в сектор Газы. Смотрич заявил, что решение было принято в том числе под его влиянием. Тот факт, что речь идет более о символическом, чем о реальном шаге, так как в Газе есть запасы на 5-6 месяцев, Смотрича нисколько не смутил.

Итамар Бен-Гвир, кстати, порекомендовал правительству бомбить склады с гуманитарной помощью в Газе. Глава "Оцма Иегудит" верен себе и всегда "правее" Нетаниягу.

Второе неизвестное – закон о призыве. Это неизвестное становится все более известным, в коалиции приходят к выводу, что до конца марта, а возможно и до конца сессии в середине апреля, закон утвержден не будет. Это понимают и в ультраортодоксальных партиях. Там возмущены, однако на данный момент только Ицхак Гольдкнопф, судя по всему, тверд в своем решении выйти из правительства. Из правительства, но не из коалиции, иными словами – предпринять шаг, подобный тому, что сделал Итамар Бен-Гвир. На этой неделе лидер "Оцма Иегудит" проголосовал с коалицией за законопроект о порядке назначения главы Управления по рассмотрению жалоб на судей. Более того, он не отверг априори возможности того, что проголосует и за бюджет.

В ШАС и "Яадут а-Тора" также не будут торопиться в оппозицию, отлично понимая, что отстаивать свои интересы в ходе борьбы вокруг бюджета гораздо перспективней, чем наблюдать за этой борьбой из оппозиции.

И третье неизвестное – война. Любое ее развитие – от возвращения к полномасштабным военным действиям до сделки и завершения войны, напрямую повлияет на политическую систему в Израиле.