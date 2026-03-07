"Аль-Хадат": операция в восточном Ливане была попыткой Израиля вернуть тело Рона Арада

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" без указания источников утверждает, что ночная операция Израиля в восточном Ливане была попыткой вернуть тело пропавшего штурмана ВВС Израиля Рона Арада, чей самолет был сбит над Ливаном в 1986 году.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что израильские военные действуют в районе деревни Наби Шит, в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В сообщении отмечается, что на этот раз речь идет об операции с применением боевых вертолетов.