Ближний Восток

"Аль-Хадат": операция в восточном Ливане была попыткой Израиля вернуть тело Рона Арада

Ливан
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:53 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:00
"Аль-Хадат": операция в восточном Ливане была попыткой Израиля вернуть тело Рона Арада
Ayal Margolin/Flash90

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" без указания источников утверждает, что ночная операция Израиля в восточном Ливане была попыткой вернуть тело пропавшего штурмана ВВС Израиля Рона Арада, чей самолет был сбит над Ливаном в 1986 году.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что израильские военные действуют в районе деревни Наби Шит, в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В сообщении отмечается, что на этот раз речь идет об операции с применением боевых вертолетов.

