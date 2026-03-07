Нетаниягу призвал КСИР сложить оружие и предупредил правительство Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил вечером в субботу, 7 марта, с обращением для прессы по поводу войны с Ираном.

В своей речи глава правительства обратился к жителям Ирана, бойцам Корпуса стражей исламской революции, правительству Ливана, а также раскритиковал западных лидеров и международные СМИ.

В обращении к иранцам Нетаниягу заявил, что "Израиль стремится освободить его от бремени тирании, но это зависит от самого иранского народа, познавшего столько страданий", добавив, что "недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут близкими друзьями". При этом он подчеркнул, что Израиль против "балканизации" Ирана.

Израильский лидер призвал ксировцев сложить оружие, подчеркнув, что тем, кто так поступит, ничего не грозит, тогда как остальные будут сами виноваты в своей участи.

Биньямин Нетаниягу раскритиковал "лицемерие ООН и слабость и дряблость западных лидеров": "Наш успех принесёт не только устранение ядерной угрозы и мир между Израилем и Ираном - он принесёт мир всему миру. Многие страны сейчас обращаются к нам за сотрудничеством. Почему? Потому что мы сильны, мы правы, мы воюем. Сегодня видно, на кого можно положиться. Израиль - маяк силы и надежды. В эту минуту мы ещё в разгаре сражения. Будем бить врагов беспощадно, продолжим без компромиссов".

Правительство Ливана Нетаниягу предупредил, что ответственность за разоружение "Хизбаллы" лежит на Бейруте, и что в противном случае последствия будут катастрофическими, поскольку "Израиль сделает все необходимое для защиты своих граждан".