Трамп: США не стремятся к соглашению с Ираном. Виткофф попросил Москву не помогать Тегерану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен идти на соглашение с Ираном. Он написал в соцсети Truth Social, что "не будет никакой сделки с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции", и дал понять, что США хотят влиять на выбор будущего руководства Ирана.

Отвечая на вопросы об ударе по школе для девочек в Минабе, Трамп заявил, что ответственность несет сам Иран.

Трамп также сказал, что у США "нет никаких признаков" того, что Россия помогает Ирану. Однако накануне Reuters передавало со ссылкой на публикацию The Washington Post, что Москва, по данным трех источников, знакомых с разведданными, предоставляет Тегерану информацию о местонахождении американских кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Белый дом тогда прямо это не подтвердил, а Кремль отказался раскрывать детали своих контактов с иранским руководством.

На этом фоне специальный посланник президента США Стив Виткофф передал Москве предупреждение с просьбой не предоставлять Ирану данные о местонахождении целей и иную помощь.