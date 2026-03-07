ЦАХАЛ подтвердил удары по топливным хранилищам в Тегеране

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Израиля "некоторое время назад" нанесли удар по нескольким топливным хранилищам в Тегеране, которые использовались военными силами иранского режима. В заявлении подчеркивается, что удар был нанесен при точном наведении военной разведки (АМАН) и в координации с оперативным управлением генштаба.

Согласно официальному релизу, иранские военные "напрямую и регулярно" используют эти резервуары для обеспечения работы военной инфраструктуры, а также для поставок топлива различным потребителям, в том числе военным структурам в Иране. В ЦАХАЛе назвали атаку "значимой" и заявили, что она стала еще одним этапом углубления удара по военной инфраструктуре "террористического режима" в Иране.

Ранее агентство AP передавало, что в Тегеране 7 марта были крупные пожары на объекте нефтяной инфраструктуры после израильского удара.