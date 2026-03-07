Указания Командования тылом останутся прежними
время публикации: 07 марта 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 19:30
По итогам оценки ситуации, указания Командования тылом остаются без изменений и действуют до понедельника, 9 марта, 20:00.
Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.
Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.
Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.
Пляжи закрыты.