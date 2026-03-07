x
07 марта 2026
|
последняя новость: 20:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 20:07
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Указания Командования тылом останутся прежними

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 марта 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 19:30
Указания Командования тылом пока остаются прежними
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам оценки ситуации, указания Командования тылом остаются без изменений и действуют до понедельника, 9 марта, 20:00.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.

Пляжи закрыты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook