Указания Командования тылом останутся прежними

По итогам оценки ситуации, указания Командования тылом остаются без изменений и действуют до понедельника, 9 марта, 20:00.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.

Пляжи закрыты.