Молодежный чемпионат мира. Израильская фигуристка заняла четвертое место

время публикации: 07 марта 2026 г., 19:30 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 19:30
Молодежный чемпионат мира. Израильская фигуристка заняла четвертое место
AP Photo/Ashley Landis

Сегодня в Таллинне завершится молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

Победительницей стала японка Мао Симада (208.91 балла).

На втором месте австралийка Хана Бат (205.39), занимавшая третье место после короткой программы, но ставшая лучшей в произвольной.

На третьем месте японка Маюко Ока (197.17).

Израильтянка София Шифрин заняла четвертое место (193.80).

