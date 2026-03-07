Молодежный чемпионат мира. Израильская фигуристка заняла четвертое место

Сегодня в Таллинне завершится молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

Победительницей стала японка Мао Симада (208.91 балла).

На втором месте австралийка Хана Бат (205.39), занимавшая третье место после короткой программы, но ставшая лучшей в произвольной.

На третьем месте японка Маюко Ока (197.17).

Израильтянка София Шифрин заняла четвертое место (193.80).