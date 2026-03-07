x
07 марта 2026
Ближний Восток

"Кан": в Израиле считают, что сын Али Хаменеи, Моджтаба, выжил после удара

Война с Ираном
Иран
время публикации: 07 марта 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 21:10
wikipedia.org/Tasnim News Agency

Аятолла Хосейн Мозаффари, член Совета экспертов Ирана, объявил, что в ближайшие 24 часа состоится сессия по выбору нового верховного лидера.

Новостная служба "Кан" передала, что, по оценкам Израиля, сын аятоллы Али Хаменеи, 56-летний Моджтаба Хаменеи выжил, после удара по комплексу, в котором он находился. По всей видимости, он ранен. Его состояние тщательно скрывается властями Ирана.

Моджтаба Хаменеи иранские СМИ называли наиболее вероятным преемником своего отца, Али Хаменеи. Это же признал президент США Дональд Трамп, но при этом он назвал его кандидатуру неприемлемой.

"Они зря тратят время. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в процессе назначения, как это было в случае с Делси в Венесуэле", – заявил Трамп в интервью изданию Axios 5 марта, добавив, что лидером Ирана должен стать человек, "который принесет мир и гармонию в Иран".

Ближний Восток
