Попытка "автомобильного теракта" возле Хеврона, террорист нейтрализован
время публикации: 07 мая 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 18:33
В 18:25 поступили первые сообщения о попытке "автомобильного теракта" возле Хеврона.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что информация уточняется.
Новостная служба N12 передала, что в результате этого нападения легко ранен израильтянин.
По информации сайта 0404.co.il, водитель автомобиля, попытавшегося совершить наезд на израильтян, нейтрализован.