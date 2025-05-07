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Израиль

Попытка "автомобильного теракта" возле Хеврона, террорист нейтрализован

время публикации: 07 мая 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 18:33
Попытка "автомобильного теракта" возле Хеврона, террорист нейтрализован
Wisam Hashlamoun/Flash90

В 18:25 поступили первые сообщения о попытке "автомобильного теракта" возле Хеврона.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что информация уточняется.

Новостная служба N12 передала, что в результате этого нападения легко ранен израильтянин.

По информации сайта 0404.co.il, водитель автомобиля, попытавшегося совершить наезд на израильтян, нейтрализован.

Израиль
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