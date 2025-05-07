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Израиль

Баарав-Миара не допустит отклонения БАГАЦем исков против увольнения Ронена Бара

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 07 мая 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 18:15
Баарав-Миара не допустит отклонения БАГАЦем исков против увольнения Ронена Бара
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила главе правительства Биньямину Нетаниягу, членам кабинета министров, а также подателям исков против увольнения Ронена Бара с поста главы Общей службы безопасности (ШАБАК) письмо, в котором она высказывает свои возражения против отклонения вышеназванных исков.

В частности, Баарав-Миара указывает, что назначение руководителя ШАБАКа не тождественно назначению доверенного лица политика, и руководитель Общей службы безопасности не обязан быть "лояльным" премьеру.

Несмотря на то, что правительство отменило свое решение после того, как Ронен Бар объявил о своем уходе в отставку с 15 июня, юридическая советница считает важным, чтобы решение по искам все же вынес БАГАЦ. Таким образом, она возражает против выполнения просьбы правительства отклонить эти иски без рассмотрения.

Свою позицию Гали Баарав-Миара аргументирует тем, что сложившаяся ситуация имеет серьезные последствия для независимости всех будущих руководителей ШАБАКа, и отсутствие судебного решения может ограничить способности должностных лиц принимать независимые профессиональные решения.

Она также вновь перечисляет нарушения, допущенные правительством в процессе принятия решения о прекращении полномочий Ронена Бара, а также указывает, что правительство приняло декларацию, в которой содержатся "проблематичные утверждения" о контроле правительства над высокопоставленными чиновниками, и эта декларация не была отменена.

По мнению юридической советницы, рассмотрение Верховным судом исков против увольнения Ронена Бара имеет принципиальное значение для определения баланса между политическим руководством страны и профессиональной независимостью должностных лиц.

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