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Израиль

ЦАХАЛ: в теракте около КПП "Рейхан" тяжело ранены двое резервистов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 23:03
ЦАХАЛ: в теракте около КПП "Рейхан" тяжело ранены двое резервистов
Chaim Goldberg/Flash90

Разрешено к публикации, что в результате теракта около КПП "Рейхан" тяжело ранены двое военнослужащих-резервистов – из 5703-го спасательного батальона и из 703-го батальона.

Раненые доставлены в больницу. Их семьи уведомлены.

Вечером 7 мая возле КПП "Рейхан", в зоне ответственности бригады "Менаше", террорист открыл огонь в сторону израильского транспортного средства, после чего скрылся. Раненые на вертолете ЦАХАЛа были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Силы ЦАХАЛа ведут розыск террориста.

Израиль
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