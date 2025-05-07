ЦАХАЛ: в теракте около КПП "Рейхан" тяжело ранены двое резервистов
время публикации: 07 мая 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 23:03
Разрешено к публикации, что в результате теракта около КПП "Рейхан" тяжело ранены двое военнослужащих-резервистов – из 5703-го спасательного батальона и из 703-го батальона.
Раненые доставлены в больницу. Их семьи уведомлены.
Вечером 7 мая возле КПП "Рейхан", в зоне ответственности бригады "Менаше", террорист открыл огонь в сторону израильского транспортного средства, после чего скрылся. Раненые на вертолете ЦАХАЛа были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Силы ЦАХАЛа ведут розыск террориста.
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