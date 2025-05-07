Закон о призыве может привести к выборам в этом году. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые четко обозначил приоритетные цели войны – победа над ХАМАСом важнее, чем освобождение заложников. Что стоит за изменением риторики? И почему открытие летней сессии может стать предвестником досрочных выборов?

На фоне изменившейся риторики продолжается мобилизация резервистов и обсуждение возможного расширения военной операции под названием "Колесницы Гидеона". Однако остается неясным, когда эта операция начнется и начнется ли вообще.

Парламент, возобновивший работу после каникул, сталкивается с внутренним вызовом – обсуждением закона о призыве ультраортодоксов.

Кроме того, мы поговорим о предстоящем визите Дональда Трампа на Ближний Восток и его возможной связи с нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также обсудим политические амбиции Нафтали Беннета, который готовится вернуться в политику.

Подробности – в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".