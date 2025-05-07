Прекращена поисково-спасательная операция в Эйлатском заливе

Вскоре после 20:00 морская полиция сообщила о прекращении поисково-спасательной операции в Эйлатском заливе, где вечером опрокинулся катер с отдыхающими.

Пресс-служба полиции сообщила, что с места аварии в больницу были доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Была констатирована смерть одного пострадавшего, тело которого было извлечено из воды позднее. Отметим, что данные о пострадавших, опубликованных полицией, не совпадают с данными, предоставленными службой "Маген Давид Адом", согласно которой в больницу "Йосефталь" доставлены 9 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Тело еще одного человека было извлечено из моря спустя примерно полчаса после аварии.

Полиция сообщает, что исключена вероятность наличия других пострадавших или пропавших без вести людей.

Полиция Эйлата начала расследование обстоятельств инцидента, снимаются показания у пострадавших, находящихся в больнице.