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Израиль

Трамп сообщил, что не планирует делать остановку в Израиле во время ближневосточного визита

Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:39 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 01:18
Трамп сообщил, что не планирует делать остановку в Израиле во время ближневосточного визита
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не планирует посещать Израиль во время своей поездки на Ближний Восток на следующей неделе.

"Мы не планируем останавливаться в Израиле, но сделаем это в какой-то другой момент, но не в рамках этой поездки", – сказал Трамп во время церемонии назначения Стива Виткоффа на должность специального посланника США на Ближнем Востоке, которая проходила в Овальном кабинете.

Визит президента США на Ближний Восток запланирован на 13-16 мая, он станет второй зарубежной поездкой Трампа после его вступления на пост президента во второй раз. Ожидается, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее израильские СМИ писали, что Трамп может посетить Израиль во время своего ближневосточного турне. Иерусалим надеялся использовать визит президента США в регион для оказания давления на ХАМАС.

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