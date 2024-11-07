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Госдепартамент США: Израиль пообещал открыть КПП "Кисуфим" для доставки гуманитарной помощи в Газу

время публикации: 07 ноября 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 22:00
Госдепартамент США: Израиль пообещал открыть КПП "Кисуфим" для доставки гуманитарной помощи в Газу
Rahim Khatib/Flash90

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил журналистам, что от Израиля получено обещание в ближайшее время открыть КПП "Кисуфим для грузовиков с гуманитарной помощью.

"Это недостаточно просто открыть пограничные переходы, если через них не поступает гуманитарная помощь. Мы надеемся в ближайшие дни найти новые маршруты доставки грузов, чтобы изменить ситуацию", – заявил Миллер, отметив, что в последнее время объемы поступающей в Газу помощи увеличились, но ее все еще недостаточно.

КПП "Кисуфим" находится в центральной части сектора Газ, когда-то он был главными "воротами" для жителей Гуш-Катифа, и не использовался после вывода израильских поселений из сектора Газы.

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