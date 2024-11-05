Госдепартамент США: ХАМАС отклонил предложение Египта по прекращению огня в Газе

Государственный департамент США опубликовал заявление главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена, сообщившего, что террористическая организация ХАМАС отклонила предложение Египта о кратковременном прекращении огня в Газе.

"Госсекретарь отметил, что ХАМАС в очередной раз отказался освободить даже ограниченное число заложников, чтобы обеспечить прекращение огня и оказание помощи населению Газы", – говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом США по итогам разговора Блинкена с главой МИД Египта Бадром Абделатти.

Сообщается, что Энтони Блинкен также провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой обсуждалась необходимость увеличения объемов гуманитарной помощи Газе.

Вечером 4 ноября телеканал "Кешет-12" сообщал, что в ходе встречи с представителями служб безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение о продвижении нового предложения для жителей Газы, удерживающих в плену израильских граждан. По информации телеканала, за каждого освобожденного заложника жителям Газы будет обещан безопасный выезд за границу, а также крупное денежное вознаграждение (телеканал утверждает, что речь идет о миллионах долларов). В сообщении телеканала отмечалось, что после ликвидации Яхья Синуара Нетаниягу выступил с заявлением, в котором пообещал не только сохранить жизнь боевикам ХАМАСа, которые освободят заложников, но и позволить им покинуть сектор Газы.