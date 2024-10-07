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Израиль

Минобороны подает в суд на муниципалитет Петах-Тиквы, требуя 11 миллионов шекелей

время публикации: 07 октября 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 14:29
Муниципалитет Петах-Тиквы
Wikipedia.org. Фото: Ynhockey

В окружной суд центрального района Израиля подан иск против муниципалитета Петах-Тиквы за незаконное взимание муниципального налога ("арноны"). В качестве истца выступает министерство обороны, а сумма иска превышает 11 миллионов шекелей.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", министерство обороны обвиняет мэрию Петах-Тиквы в незаконном взимании муниципального налога за территорию базы "Сиркин" в тот период, когда база уже была снесена, а ее территория освобождена под будущую застройку.

В исковом заявлении указано, что в рамках государственной программы по перемещению военных объектов из центра страны в районы периферии, начавшегося в 2017 году, база "Сиркин" была снесена, однако муниципалитет продолжал облагать ее площадь "арноной". При этом представители муниципалитета были осведомлены в том, что базы "Сиркин" более не существует, и даже посещали ее на каждом из этапов ликвидации.

Министерство обороны указывает, что неоднократно отправляло в муниципалитет просьбы о снижении задолженности, прилагая к ним документы о ликвидации базы, однако эти просьбы так и не были выполнены. Муниципалитет Петах-Тиквы, утверждают в министерстве обороны, уже планировал строительные работы на месте бывшей базы, но продолжал взимать "арнону", как будто база продолжала работать.

Мэрия Петах-Тиквы пока не представила свой ответ на этот иск.

Израиль
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