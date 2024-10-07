Еще пять населенных пунктов на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной населенные пункты Рош а-Никра, Шломи, Ханита, Адамит и Араб аль-Арамшэ.

Решение вступает в силу 7 октября в 22:00.

Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 13 октября, в случае необходимости он может быть продлен.

ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.