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Израиль

Возвращение жителей некоторых населенных пунктов Севера может начаться уже после Суккота

время публикации: 07 октября 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:06
Возвращение жителей некоторых населенных пунктов Севера может начаться уже после Суккота
David Cohen/Flash90

Командующий штабом Северного военного округа генерал-майор Ури Гордин встретился в понедельник, 7 октября, вечером с руководителями органов местной власти севера Израиля, и рассказал им о продвижении израильских военнослужащих в выполнении задач в южном Ливане.

Он сообщил, что ЦАХАЛ нанес мощный удар "Хизбалле" и поделился ходом операции "Северные стрелы". В частности, он сообщил, что вскоре будет проведена оценка ситуации, и будет принято решение о возвращении населения некоторых районов из эвакуации.

Предполагается, что на первом этапе будут возвращены жители населенных пунктов. расположенных относительно далеко от границы. Руководителям муниципалитетов и местных советов порекомендовали начать подготовку к возвращению населения, возможно, уже после праздника Суккот, сообщает "Исраэль а-Йом".

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