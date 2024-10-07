Возвращение жителей некоторых населенных пунктов Севера может начаться уже после Суккота

Командующий штабом Северного военного округа генерал-майор Ури Гордин встретился в понедельник, 7 октября, вечером с руководителями органов местной власти севера Израиля, и рассказал им о продвижении израильских военнослужащих в выполнении задач в южном Ливане.

Он сообщил, что ЦАХАЛ нанес мощный удар "Хизбалле" и поделился ходом операции "Северные стрелы". В частности, он сообщил, что вскоре будет проведена оценка ситуации, и будет принято решение о возвращении населения некоторых районов из эвакуации.

Предполагается, что на первом этапе будут возвращены жители населенных пунктов. расположенных относительно далеко от границы. Руководителям муниципалитетов и местных советов порекомендовали начать подготовку к возвращению населения, возможно, уже после праздника Суккот, сообщает "Исраэль а-Йом".