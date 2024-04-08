x
08 апреля 2024
|
последняя новость: 23:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2024
|
08 апреля 2024
|
последняя новость: 23:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в ХАМАСе сообщили, что группировка вновь отвергла предложение Израиля

время публикации: 08 апреля 2024 г., 23:21 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 23:42
Али Барака (слева) с премьер-министром Ливана Саад Харири, декабрь 2017 года, Бейрут
Dalati Nohra via AP

Представители террористической группировки ХАМАС в интервью западным и арабским СМИ сообщили, что "Исламское движение сопротивления" отвергло предложение, полученное от Израиля во время переговоров в Каире.

"Мы отвергли последнее предложение Израиля, переданное Египтом. Сегодня собиралось политбюро ХАМАСа и приняло такое решение", – заявил агентству Reuters Али Бараке, отвечающий за международные отношения группировки.

Другой представитель группировки, Махмуд Мардауи, подтвердил это в интервью телеканалу Quds News Network.

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри в интервью "Аль-Джазире" говорил о том, что в составленном Израилем документе не говорится о прекращении огня. "Мы не подпишем никакого соглашения, которое не включает немедленное и постоянное прекращение огня", – сказал он.

Ранее анонимный источник в ХАМАСе в беседе с журналистом Reuters сказал, что "в позиции Израиля не произошло никаких изменений, следовательно, ничего нового на переговорах в Каире не произошло, прогресса нет".

Сайт Jewish Chronicle пишет, что сообщение об отказе ХАМАСа от сделки появилось в том время, когда спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер встречался с журналистами. Сославшись на то, что он не комментирует события, о которых стало известно во время брифинга, он все же сказал, что это обычное поведение для ХАМАСа. "Мы уже видели, как они отвергли ряд других предложений, которые, как мы думали, будут крайне выгодны палестинскому народу, который, как они утверждают, они представляют. В первую очередь, речь шла о прекращении боевых действий, а также о создании условий на местах, которые бы позволили увеличить объемы гуманитарной помощи", – сказал Миллер.

Конгрессмен Ричи Торрес, известный своей произраильской позицией, заявил, что отказ ХАМАСа может означать, что группировка и ее лидер Яхья Синуар "чувствуют, что они побеждают".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

185-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

Нетаниягу объявил, что дата начала операции в Рафиахе уже назначена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2024

Источник в ХАМАСе: Израиль по-прежнему создает препятствия к заключению соглашения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2024

Кольца, игрушки, ключи, панамки: выставлены на опознание вещи с фестивалей Nova и Psyduck