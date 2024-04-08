Источники в ХАМАСе сообщили, что группировка вновь отвергла предложение Израиля

Представители террористической группировки ХАМАС в интервью западным и арабским СМИ сообщили, что "Исламское движение сопротивления" отвергло предложение, полученное от Израиля во время переговоров в Каире.

"Мы отвергли последнее предложение Израиля, переданное Египтом. Сегодня собиралось политбюро ХАМАСа и приняло такое решение", – заявил агентству Reuters Али Бараке, отвечающий за международные отношения группировки.

Другой представитель группировки, Махмуд Мардауи, подтвердил это в интервью телеканалу Quds News Network.

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри в интервью "Аль-Джазире" говорил о том, что в составленном Израилем документе не говорится о прекращении огня. "Мы не подпишем никакого соглашения, которое не включает немедленное и постоянное прекращение огня", – сказал он.

Ранее анонимный источник в ХАМАСе в беседе с журналистом Reuters сказал, что "в позиции Израиля не произошло никаких изменений, следовательно, ничего нового на переговорах в Каире не произошло, прогресса нет".

Сайт Jewish Chronicle пишет, что сообщение об отказе ХАМАСа от сделки появилось в том время, когда спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер встречался с журналистами. Сославшись на то, что он не комментирует события, о которых стало известно во время брифинга, он все же сказал, что это обычное поведение для ХАМАСа. "Мы уже видели, как они отвергли ряд других предложений, которые, как мы думали, будут крайне выгодны палестинскому народу, который, как они утверждают, они представляют. В первую очередь, речь шла о прекращении боевых действий, а также о создании условий на местах, которые бы позволили увеличить объемы гуманитарной помощи", – сказал Миллер.

Конгрессмен Ричи Торрес, известный своей произраильской позицией, заявил, что отказ ХАМАСа может означать, что группировка и ее лидер Яхья Синуар "чувствуют, что они побеждают".