Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 9 апреля, в Атлите пройдут учения Управления тылом, в ходе которых будут отрабатываться действия в случае утечки или обнаружения опасных веществ.

В 9:05 в рамках учений прозвучит сигнал тревоги с предупреждением об опасных веществах. Сигнал тревоги с пометкой "учения" также будет отправлен в мобильное приложение Управления тылом.

В случае ракетного обстрела или реальной ситуации, представляющей опасность для населения, прозвучит сирена, а также будет отправлено предупреждение на мобильные телефоны.