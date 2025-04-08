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Израиль

9 апреля в Атлите пройдут учения Управления тылом

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Учения
время публикации: 08 апреля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 19:01
Учения Управления тылом в Беэр-Шеве в 2016 году
Flash90. Фото: Я.Надив

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 9 апреля, в Атлите пройдут учения Управления тылом, в ходе которых будут отрабатываться действия в случае утечки или обнаружения опасных веществ.

В 9:05 в рамках учений прозвучит сигнал тревоги с предупреждением об опасных веществах. Сигнал тревоги с пометкой "учения" также будет отправлен в мобильное приложение Управления тылом.

В случае ракетного обстрела или реальной ситуации, представляющей опасность для населения, прозвучит сирена, а также будет отправлено предупреждение на мобильные телефоны.

Израиль
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