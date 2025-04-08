Из-за инфраструктурных работ в ночь на среду и четверг перекроют дороги. Список

Шоссе 5 на участке между развязками Глилот-Маарав и Глилот-Мизрах будет закрыто в ночь на среду, с 00:00 до 05:00 в связи с работами по установке информационного моста в рамках проекта "Нетивим Меирим".

Движение будет перенаправлено на скоростное шоссе Аялон (20), выезд на Аялон с Квиш а-Хоф (шоссе 2) будет доступен в обычном режиме.

В ночь на четверг с 00:00 до 05:00 будет временно закрыто шоссе Аялон-Даром на участке между развязкой А-Алаха и развязкой Арлозоров из-за работ по установке информационных мостов. Движение будет перенаправлено на съезд с Аялона на юг к развязке А-Алаха. Выезд на шоссе Аялон-Даром с развязки Арлозоров будет доступен в обычном режиме.

Следить за изменениями можно в навигационных программах или в информационном центре "Коль Кав" по телефону *8787.