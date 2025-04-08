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Израиль

На шоссе 1 возле Латруна загорелся минибус, пробки в районе инцидента

Транспорт
Пожары
время публикации: 08 апреля 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 15:34
На шоссе 1 возле Латруна загорелся минибус, пробки в районе инцидента
Flash90

Около 14:25 в диспетчерский центр 102 пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загоревшемся автомобиле развозки пассажиров на шоссе 1, возле развязки Латрун, в направлении Иерусалима.

Пожарные бригады из района Бейт-Шемеш были немедленно направлены на место происшествия. По прибытии они обнаружили горящее транспортное средство и сразу же приступили к тушению. Пожарным удалось взять огонь под контроль и потушить его.

В инциденте не было заблокированных или пострадавших людей.

Из-за пожара в районе наблюдаются сильные пробки. Сотрудники полиции Израиля работают на месте для регулирования движения и обеспечения безопасности населения.

Израиль
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