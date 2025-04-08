В Ришон ле-Ционе перевернулся автобус, пострадали 15 человек

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает о дорожно-транспортном происшествии на улице Леви Эшколь в Ришон ле-Ционе. Пассажирский автобус перевернулся и упал на бок.

На месте происшествия примерно 15 пострадавших, все они находятся в сознании. К месту ДТП также прибыли полиция и пожарно-спасательная служба.

По уточненной информации, фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь десчти пострадавшим, включая женщину в возрасте около 35 лет с травмами средней степени тяжести и девять травированных легко.

После оказания неотложной помощи, пострадавшие отправлены в больницы "Вольфсон" и "Шамир Асаф а-Рофэ".

Полиция расследует причины аварии.