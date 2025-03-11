x
11 марта 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 марта 2025
|
11 марта 2025
|
последняя новость: 21:50
11 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Госконтролер получил от нового главы Генштаба согласие на "полную проверку ЦАХАЛа"

время публикации: 11 марта 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 21:26
Госконтролер получил от нового главы Генштаба согласие на "полную проверку ЦАХАЛа"
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный контролер Матаниягу Энгельман сообщил, что он согласовал с новым начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром начало полной проверки канцелярией госконтролера ключевых армейских проблем, которые привели к провалу 7 октября 2023 года. Напомним, прежний глава Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви был против такой проверки.

Энгельман отметил, что в настоящее время 200 сотрудников его ведомства проводят 60 масштабных проверок, охватывающих все уровни – политический, военный и гражданский.

Он подчеркнул, что внутренние расследования, проведенные ЦАХАЛом и ШАБАКом, важны, однако "любая организация, которая проверяет сама себя, видит лишь свою точку зрения, которая хоть и важна, но ограничена". Поэтому, по словам Матаниягу Энгельмана, государственная проверка всех уровней, политического, военного и гражданского, а особенно взаимодействия между ними – насущно необходима.

В частности, государственный контролер проверит различные вопросы, такие как доступность важной военной информации врагу, лицензирование и обеспечение безопасности музыкальных фестивалей в Реим, безопасность южных городов и подготовка к будущим возможным сценариям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

ШАБАК, признав свой провал в предотвращении 7 октября, возложил ответственность на правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 января 2025

Караи: "Десятки офицеров АМАН боятся говорить о просчетах в системе безопасности"