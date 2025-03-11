Госконтролер получил от нового главы Генштаба согласие на "полную проверку ЦАХАЛа"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман сообщил, что он согласовал с новым начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром начало полной проверки канцелярией госконтролера ключевых армейских проблем, которые привели к провалу 7 октября 2023 года. Напомним, прежний глава Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви был против такой проверки.

Энгельман отметил, что в настоящее время 200 сотрудников его ведомства проводят 60 масштабных проверок, охватывающих все уровни – политический, военный и гражданский.

Он подчеркнул, что внутренние расследования, проведенные ЦАХАЛом и ШАБАКом, важны, однако "любая организация, которая проверяет сама себя, видит лишь свою точку зрения, которая хоть и важна, но ограничена". Поэтому, по словам Матаниягу Энгельмана, государственная проверка всех уровней, политического, военного и гражданского, а особенно взаимодействия между ними – насущно необходима.

В частности, государственный контролер проверит различные вопросы, такие как доступность важной военной информации врагу, лицензирование и обеспечение безопасности музыкальных фестивалей в Реим, безопасность южных городов и подготовка к будущим возможным сценариям.