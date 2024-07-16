Трое граждан Израиля подозреваются в выполнении заданий иранской разведки

Разрешена к публикации информация о том, что трое граждан Израиля были арестованы в рамках совместной операции ШАБАКа и отдела международных расследований полиции при "Лахав-433" по подозрению в работе на агентов иранской разведки. Во вторник, 16 июля, одному из подозреваемых предъявлены обвинения в контактах с иностранным агентом.

По сообщению полиции, в течение последних месяцев агенты иранской разведки контактировали с израильскими гражданами с целью их вербовки и задействовании в выполнении различных задач на территории Израиля. В рамках расследования для допроса были задержаны трое израильских граждан, которых подозревают в выполнении заданий агентов иранской разведки.

По данным полиции, один из подозреваемых, 21-летний Элимелех Штерн из Бейт-Шемеша, при помощи приложения Telegram контактировал с пользователем под именем ANNA ELENA, который просил его выполнять различные задания: речь идет о развешивании объявлений в Тель-Авиве, размещении "закладок" с деньгами в различных районах Тель-Авива и Иерусалима, доставке посылок, в том числе отрубленной головы животного и разрезанной кукле с ножом и запиской с угрозами. Эти посылки он должен был оставлять у порога домов израильтян. Кроме того, ему давали задания поджечь лес.

По данным расследования, большинство заданий Штерн согласился выполнить – за исключением убийства и поджога леса. Для развешивания объявлений, доставки посылок и размещения "закладок" он нанял еще двоих израильтян, выполнявших его указания за денежное вознаграждения. Сам Штерн получал за выполнение заданий оплату от пользователя ANNA ELENA в криптовалюте.

Окружная прокуратура Иерусалима представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против Элимелеха Штерна. Двое завербованных им помощников после допроса были освобождены из-под стражи до вынесения решения по их делу.

Полиция и ШАБАК указывают, что выход на связь с израильтянами через социальные сети и просьбы о выполнении за плату тех или иных задач – один из распространенных методов работы иранских спецслужб. В частности, иранская разведка обращается к израильтянам с предложением о выполнении простой оплачиваемой работы: контакт происходит во всех социальных сетях и большинстве мессенджеров, включая Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook и Twitter (X). Обращающиеся выдают себя, в том числе, за израильских граждан, и связываются на разных языках, включая иврит и английский.

Кроме того, Иран рассылает текстовые сообщения, содержащие ссылку на Telegram-канал "Агентства международной безопасности Ирана" – International Security Agency of Iran. Большинство израильтян, получивших такие сообщения, не отвечали на них и сообщали в полицию.