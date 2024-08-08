Мэр Хайфы порекомендовал жителям запастись продуктами из расчета на шесть дней

Глава муниципалитета Хайфы Йона Яхав, выступая в эфире радиостанции КАН–"Бет", порекомендовал жителям города готовиться к пребыванию в защищенных комнатах и бомбоубежищах на длительный срок (до недели).

Таким образом он предлагает подготовиться к одному из возможных сценариев эскалации ситуации на севере страны, в соответствии с которым "Хизбалла" будет ежедневно обстреливать город тысячами ракет.

Он также порекомендовал жителям Хайфы запастись продуктами из расчета на шесть дней и достаточным количеством питьевой воды для всех членов семьи.

Подчеркнем, что Командование тылом пока не публиковало никаких новых указаний, и все ранее озвученные инструкции для населения остаются в силе.

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