Мэр Хайфы порекомендовал жителям запастись продуктами из расчета на шесть дней
время публикации: 08 августа 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 14:43
Глава муниципалитета Хайфы Йона Яхав, выступая в эфире радиостанции КАН–"Бет", порекомендовал жителям города готовиться к пребыванию в защищенных комнатах и бомбоубежищах на длительный срок (до недели).
Таким образом он предлагает подготовиться к одному из возможных сценариев эскалации ситуации на севере страны, в соответствии с которым "Хизбалла" будет ежедневно обстреливать город тысячами ракет.
Он также порекомендовал жителям Хайфы запастись продуктами из расчета на шесть дней и достаточным количеством питьевой воды для всех членов семьи.
Подчеркнем, что Командование тылом пока не публиковало никаких новых указаний, и все ранее озвученные инструкции для населения остаются в силе.
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