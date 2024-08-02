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Израиль

В ожидании эскалации: министрам раздали спутниковые телефоны

время публикации: 02 августа 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 14:37
В ожидании эскалации: министрам раздали спутниковые телефоны
AP Photo/Ivan Sekretarev, Pool

Членам правительства, включая тех, кто занимает не связанные с системой безопасности должности, в пятницу, 2 августа раздали спутниковые телефоны, чтобы позволить министрам оставаться на связи даже в случае возможного отключения мобильных операторов.

Как сообщает Ynet, данное решение связано с возможной эскалацией обстановки в связи с недавними ликвидациями главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи и главы боевого крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра (Аль-Хаджа Мухсина).

Отметим, что Командование тылом на данный момент не меняло инструкции для населения, продлив действие предыдущих инструкций до 8 августа.

Израиль
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