Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 293, погибла 21-летняя девушка
время публикации: 08 декабря 2024 г., 15:07 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 15:07
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 14:26 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 293 возле мошава Паамей Ташаз.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили в легковой машине 21-летнюю девушку без признаков жизни: автомобиль был сильно поврежден, и девушка оказалась заблокирована в салоне. Ее травмы оказались критическими, и спасти пострадавшую не удалось, ее смерть констатировали на месте происшествия.
Водитель грузовика получил легкие травмы. Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
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