Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 293, погибла 21-летняя девушка

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 14:26 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 293 возле мошава Паамей Ташаз.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили в легковой машине 21-летнюю девушку без признаков жизни: автомобиль был сильно поврежден, и девушка оказалась заблокирована в салоне. Ее травмы оказались критическими, и спасти пострадавшую не удалось, ее смерть констатировали на месте происшествия.

Водитель грузовика получил легкие травмы. Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.