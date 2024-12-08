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Израиль

Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 293, погибла 21-летняя девушка

Полиция
ДТП
Мада
Негев
Транспорт
время публикации: 08 декабря 2024 г., 15:07 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 15:07
Грузовик столкнулся с легковой машиной на шоссе 293, погибла 21-летняя девушка
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 14:26 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 293 возле мошава Паамей Ташаз.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили в легковой машине 21-летнюю девушку без признаков жизни: автомобиль был сильно поврежден, и девушка оказалась заблокирована в салоне. Ее травмы оказались критическими, и спасти пострадавшую не удалось, ее смерть констатировали на месте происшествия.

Водитель грузовика получил легкие травмы. Дорожная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

Израиль
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