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Израиль

Внимание, розыск: пропал 27-летний Даниэль Эзяев из Эвен-Иегуды

Полиция
Розыск
время публикации: 08 декабря 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 14:39
Внимание, розыск: пропал 27-летний Даниэль Эзяев из Эвен-Иегуды
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 27-летний Даниэль Эзяев из Эвен-Иегуды. В последний раз его видели во вторник, 3 декабря, поздно вечером на улице А-Наркисим в Эвен-Иегуде, после чего от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 175 см, стройное телосложение, черные короткие волосы, борода. Был одет в короткую черную куртку, черную кипу, матерчатые черные туфли, носит цицит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию участка Садот по телефону 09-9617201 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.

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