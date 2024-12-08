Внимание, розыск: пропал 27-летний Даниэль Эзяев из Эвен-Иегуды

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 27-летний Даниэль Эзяев из Эвен-Иегуды. В последний раз его видели во вторник, 3 декабря, поздно вечером на улице А-Наркисим в Эвен-Иегуде, после чего от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 175 см, стройное телосложение, черные короткие волосы, борода. Был одет в короткую черную куртку, черную кипу, матерчатые черные туфли, носит цицит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию участка Садот по телефону 09-9617201 или в общую диспетчерскую полиции по телефону 100.