Продлена возможность для израильтян приезжать в Израиль и уезжать по зарубежному паспорту
время публикации: 08 декабря 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 18:11
Управление народонаселения и миграции продлило указ, позволяющий израильтянам, обладающим двумя гражданствами, выезжать из Израиля и въезжать в Израиль по действующему иностранному паспорту.
Срок действия указа продлен еще на год, до 31 декабря 2025 года.
Послабление было введено в марте 2022 года в связи с многомесячными очередями на получение, продление или обновление загранпаспортов.
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