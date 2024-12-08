Продлена возможность для израильтян приезжать в Израиль и уезжать по зарубежному паспорту

Управление народонаселения и миграции продлило указ, позволяющий израильтянам, обладающим двумя гражданствами, выезжать из Израиля и въезжать в Израиль по действующему иностранному паспорту.

Срок действия указа продлен еще на год, до 31 декабря 2025 года.

Послабление было введено в марте 2022 года в связи с многомесячными очередями на получение, продление или обновление загранпаспортов.