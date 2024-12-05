МАХАШ отозвал апелляцию и полковник Авишай Муалем переведен под домашний арест

Отдел прокуратуры по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими (МАХАШ), отозвал апелляцию на решение окружного суда Иерусалима о переводе полковника Авишая Муалема под домашний арест. Вечером 5 декабря решение вступит в силу.

Начальник центрального следственного отдела окружного управления полиции в Иудее и Самарии Авишай Муалем был задержан в рамках расследования подозрений в передаче секретных документов в канцелярию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира якобы из стремления продвинуться по служебной лестнице. Он находится под стражей с понедельника.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утверждает, что арест Авишая Муалема, главы Управления тюрем Коби Яакоби и еще одного офицера полиции, имя которого пока не публикуется, являются частью направленной лично против него кампании. 2 декабря на пресс-конференции он объявил, что офицеры арестованы за то, что "реализуют его политику и политику правого правительства", и обвинил в организации "переворота" юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.