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Израиль

МАХАШ отозвал апелляцию и полковник Авишай Муалем переведен под домашний арест

Полиция
Суд
Судебные решения
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 05 декабря 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 20:06
МАХАШ отозвал апелляцию и полковник Авишай Муалем переведен под домашний арест
Chaim Goldberg/Flash90

Отдел прокуратуры по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими (МАХАШ), отозвал апелляцию на решение окружного суда Иерусалима о переводе полковника Авишая Муалема под домашний арест. Вечером 5 декабря решение вступит в силу.

Начальник центрального следственного отдела окружного управления полиции в Иудее и Самарии Авишай Муалем был задержан в рамках расследования подозрений в передаче секретных документов в канцелярию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира якобы из стремления продвинуться по служебной лестнице. Он находится под стражей с понедельника.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утверждает, что арест Авишая Муалема, главы Управления тюрем Коби Яакоби и еще одного офицера полиции, имя которого пока не публикуется, являются частью направленной лично против него кампании. 2 декабря на пресс-конференции он объявил, что офицеры арестованы за то, что "реализуют его политику и политику правого правительства", и обвинил в организации "переворота" юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.

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