На площадь в Дир аль-Балахе прибыли три машины ХАМАСа
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:14
В 10:50 на площадь в Дир аль-Балахе въехала первая машина ХАМАСа. Боевики сфотографировали ее снаружи и заглянули внутрь. Спустя пять минут – вторая, с вооруженными террористами. Затем третья, в которой находятся заложники.
"Ведущий", поднявшись на сцену, сказал речь, на фоне баннера ХАМАСа – кулака с шестью пальцами. Затем сотрудники "Красного Креста" подписали "документы" о передаче заложников.