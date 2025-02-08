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Израиль

На площадь в Дир аль-Балахе прибыли три машины ХАМАСа

Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:14
На площадь в Дир аль-Балахе прибыли три машины ХАМАСа
AP Photo/Mohammad Abu Samra

В 10:50 на площадь в Дир аль-Балахе въехала первая машина ХАМАСа. Боевики сфотографировали ее снаружи и заглянули внутрь. Спустя пять минут – вторая, с вооруженными террористами. Затем третья, в которой находятся заложники.

"Ведущий", поднявшись на сцену, сказал речь, на фоне баннера ХАМАСа – кулака с шестью пальцами. Затем сотрудники "Красного Креста" подписали "документы" о передаче заложников.

Израиль
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