На площадь в Дир аль-Балахе прибыли три машины ХАМАСа

В 10:50 на площадь в Дир аль-Балахе въехала первая машина ХАМАСа. Боевики сфотографировали ее снаружи и заглянули внутрь. Спустя пять минут – вторая, с вооруженными террористами. Затем третья, в которой находятся заложники.

"Ведущий", поднявшись на сцену, сказал речь, на фоне баннера ХАМАСа – кулака с шестью пальцами. Затем сотрудники "Красного Креста" подписали "документы" о передаче заложников.