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Израиль

Галь Хирш: "Израиль крайне негативно относится к повторяющимся нарушениям со стороны ХАМАСа"

Заложники
Правительство
время публикации: 08 февраля 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 15:23
Галь Хирш
Avshalom Sassoni/Flash90

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш заявил:

"Государство Израиль крайне негативно относится к повторяющимся нарушениям со стороны ХАМАСа, и особенно к состоянию трёх похищенных, которые были освобождены сегодня утром. Мы не будем молчать по этому поводу. Посредникам было передано сообщение, и будут приняты соответствующие меры".

Ранее в субботу, 8 февраля, ХАМАСом были освобождены трое израильтян: Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби . Все они крайне истощены.

Израиль
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