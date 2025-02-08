Галь Хирш: "Израиль крайне негативно относится к повторяющимся нарушениям со стороны ХАМАСа"

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш заявил:

"Государство Израиль крайне негативно относится к повторяющимся нарушениям со стороны ХАМАСа, и особенно к состоянию трёх похищенных, которые были освобождены сегодня утром. Мы не будем молчать по этому поводу. Посредникам было передано сообщение, и будут приняты соответствующие меры".

Ранее в субботу, 8 февраля, ХАМАСом были освобождены трое израильтян: Охад Бен-Ами, Ор Леви и Эли Шараби . Все они крайне истощены.