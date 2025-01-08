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Израиль

Менее, чем за 60 секунд: видеозапись задержания разыскиваемого террориста

Полиция
время публикации: 08 января 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 20:28
Менее, чем за 60 секунд: видеозапись задержания разыскиваемого террориста
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы спецподразделения пограничной полиции "Мистаарвим" ("Псевдоарабы") в течение 60 секунд высадились из машины в самом сердце лагеря палестинских беженцев Даэйшэ, окружили автомобиль, в котором находился разыскиваемый за террористическую деятельность, вытащили его, несмотря на его сопротивление, и задержали.

Как сообщает пресс-служба полиции, операция проводилась бойцами спецподразделения "Псевдоарабов" пограничной полиции МАГАВ при сотрудничестве с кинологами МАГАВ и военнослужащими ЦАХАЛа, службы безопасности ориентировались на точные разведданные.

Осуществив арест подозреваемого менее чем за 60 секунд, израильские силы покинули Даэйшэ без каких-либо эксцессов. Задержанный был передан для допроса в ШАБАК.

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