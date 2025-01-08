Менее, чем за 60 секунд: видеозапись задержания разыскиваемого террориста

Бойцы спецподразделения пограничной полиции "Мистаарвим" ("Псевдоарабы") в течение 60 секунд высадились из машины в самом сердце лагеря палестинских беженцев Даэйшэ, окружили автомобиль, в котором находился разыскиваемый за террористическую деятельность, вытащили его, несмотря на его сопротивление, и задержали.

Как сообщает пресс-служба полиции, операция проводилась бойцами спецподразделения "Псевдоарабов" пограничной полиции МАГАВ при сотрудничестве с кинологами МАГАВ и военнослужащими ЦАХАЛа, службы безопасности ориентировались на точные разведданные.

Осуществив арест подозреваемого менее чем за 60 секунд, израильские силы покинули Даэйшэ без каких-либо эксцессов. Задержанный был передан для допроса в ШАБАК.