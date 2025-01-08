Авария возле Кфар-Врадим, состояние одного из пострадавших критическое

На трассе 8833, в районе Кфар-Врадим, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу в Нагарии доставлены двое пострадавших, состояние одного из них (мужчины примерно 40 лет) критическое. Второй пострадавший (мужчина примерно 34 лет) получил тяжелые травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.