x
08 января 2025
|
последняя новость: 20:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2025
|
08 января 2025
|
последняя новость: 20:05
08 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Авария возле Кфар-Врадим, состояние одного из пострадавших критическое

Мада
ДТП
время публикации: 08 января 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 19:31
Авария возле Кфар-Врадим, состояние одного из пострадавших критическое
Пресс-служба МАДА

На трассе 8833, в районе Кфар-Врадим, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу в Нагарии доставлены двое пострадавших, состояние одного из них (мужчины примерно 40 лет) критическое. Второй пострадавший (мужчина примерно 34 лет) получил тяжелые травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2025

ДТП на 1-й трассе: около Иерусалима автомобиль сбил пожилую женщину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2025

На 4-м шоссе под колесами автобуса погиб пешеход
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2025

Автомобиль столкнулся с автобусом на шоссе 886, один человек погиб