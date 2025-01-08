Командующий Северным округом в беседе с жителями Галилеи: "Армия Ливана сотрудничает с "Хизбаллой"

Командующий Северным военным округом Ори Гордин сомневается в способности армии Ливана выполнить условия соглашения о прекращении огня и не исключает, что еще будут ракетные обстрелы из Ливана.

Во вторник, 7 января, телеканал "Кешет-12" опубликовал запись разговора генерал-майора Гордина с жителями Галилеи, в котором он поделился своими видением ситуации.

Командующий Северным военным округом выразил сомнения в том, что Армия Ливана может выполнить условия первого, 60-дневного этапа соглашения. По мнению Гордина, Израиль будет настаивать на присутствии ЦАХАЛа на юге Ливана до тех пор, пока вторая сторона не выполнит свою часть контракта.

Гордин также сказал, что армия Ливана по-прежнему сотрудничает с "Хизбаллой". "Существует ли сотрудничество между военными и "Хизбаллой"? Да, существует, и мы это наблюдаем. И пытаемся на это повлиять", – сказал он, при этом отметив, что ЦАХАЛ также видит, как ливанские военные собирают и уничтожают оружие и боеприпасы, но происходит это крайне медленно.

По оценкам генерал-майора Гордина, в ближайшем будущем в Ливане продолжат действовать силы, поддерживающие террор. По его словам, никто не может предотвратить возвращения боевиков "Хизбаллы" в деревни Южного Ливана.

Гордин говорил о том, что ЦАХАЛ продолжит действовать в Южном Ливане в рамках соглашения и продолжит уничтожать террористическую инфраструктуру. "Но надо быть готовыми к тому, что на это может последовать ответ: может прилететь ракета или будет сделан залп", – сказал он.