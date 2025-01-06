Хуситы – израильтянам: "Тот, кто хочет спать по ночам, может вернуться в страну исхода"

Член политбюро йеменской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) Хизам аль-Асад в своем Twitter опубликовал очередной пост с угрозами в адрес израильтян.

"Тот, кто хочет спать по ночам, может уехать на Кипр или вернуться в страну исхода", – написал он.

Последняя попытка ракетного обстрела была предпринята хуситами в ночь на 5 января. В 00:20 тревога "Цева Адом" прозвучала в Тальмей Элиезере, к востоку от Хадеры. ЦАХАЛ сообщил, что ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.