ШАС поддерживает создание государственной комиссии по расследованию 7 октября

Депутаты от партии ШАС во время беседы с посетившими Кнессет родственниками погибших и пострадавших в "черную субботу" 7 октября 2023 года выразили поддержку скорейшему созданию государственной комиссии по расследованию событий 7 октября – вразрез позиции правящей коалиции.

Родственники жертв "черной субботы" прибыли в Кнессет для участия в заседаниях финансовой комиссии и комиссии по вопросам образования. Депутат Инон Азулай, который вел заседание финансовой комиссии Кнессета, заявил, что он неоднократно говорил о необходимости создать государственную следственную комиссию, и что она должна быть создана как можно скорее. "Это мое личное мнение, и я ясно и прямо выражаю его, и я пришел встретиться с вами и помочь вам всем, что потребуется", – отметил он.

Аналогичную позицию высказал и депутат Йоси Тайеб, подчеркнув, что если создавать комиссию – то это должна быть государственная следственная комиссия со всеми полномочиями. При этом он отметил, что окончательную позицию партии ШАС должен сформировать Совет мудрецов Торы.