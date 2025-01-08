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Израиль

ШАС поддерживает создание государственной комиссии по расследованию 7 октября

Кнессет
Коалиция
ШАС
время публикации: 08 января 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 17:31
ШАС поддерживает создание государственной комиссии по расследованию 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты от партии ШАС во время беседы с посетившими Кнессет родственниками погибших и пострадавших в "черную субботу" 7 октября 2023 года выразили поддержку скорейшему созданию государственной комиссии по расследованию событий 7 октября – вразрез позиции правящей коалиции.

Родственники жертв "черной субботы" прибыли в Кнессет для участия в заседаниях финансовой комиссии и комиссии по вопросам образования. Депутат Инон Азулай, который вел заседание финансовой комиссии Кнессета, заявил, что он неоднократно говорил о необходимости создать государственную следственную комиссию, и что она должна быть создана как можно скорее. "Это мое личное мнение, и я ясно и прямо выражаю его, и я пришел встретиться с вами и помочь вам всем, что потребуется", – отметил он.

Аналогичную позицию высказал и депутат Йоси Тайеб, подчеркнув, что если создавать комиссию – то это должна быть государственная следственная комиссия со всеми полномочиями. При этом он отметил, что окончательную позицию партии ШАС должен сформировать Совет мудрецов Торы.

Израиль
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