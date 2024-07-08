ХАМАС предупредил посредников об угрозе срыва переговоров по вине Израиля

Вечером 8 июля террористическая группировка ХАМАС распространила заявление об угрозе срыва переговоров по вине Израиля.

ХАМАС обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в создании новых препятствий на пути к достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и предупредил, что переговоры находятся под угрозой.

В заявлении говорится, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя предупредил посредников, что "действия ЦАХАЛа в городе Газа, требования об эвакуации жителей многих кварталов города, акты убийства и массовое перемещение гражданских лиц, – все это приведет к тому, что переговорный процесс вернется к нулевой точке, за что несут ответственность Нетаниягу и ЦАХАЛ".

ХАМАС обратился к международному сообществу с требованием вмешаться и остановить "геноцид палестинского народа" в секторе Газы.

Заявление, исходящее от политбюро ХАМАСа, было опубликовано на фоне продолжающихся в Египте переговоров с участием израильской делегации, на которых обсуждается передача КПП "Рафиах" и Филадельфийского коридора под гражданский контроль Египта. По данным телеканала "Кан-11", в Каире обсуждается строительство подземного барьера на границе Египта и сектора Газы, который сделает невозможным строительство новых туннелей для контрабанды оружия. Строительство барьера будет вестись Египтом совместно с США.